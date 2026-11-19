Полицией Петрозаводска установлены подозреваемые в хищениях из сетевых магазинов

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Работники сетевого магазина на улице Анохина в Петрозаводске выявили недостачу нескольких упаковок сыра стоимостью свыше 6 600 рублей и обратились в полицию.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастен 25-летний мужчина без определенного места жительства. Он признался, что товар вынес, спрятав под одежду, а затем продал, уточнили в МВД по РК.

Выяснилось, что двумя днями позже злоумышленник ушел из другого магазина, не заплатив за молочную продукцию стоимостью более 3 500 рублей. По обоим эпизодам краж ведется дознание.

Еще один инцидент случился в магазине на улице Суоярвской. Здесь 19-летняя петрозаводчанка похитила продукты на почти 5 тысяч рублей.

В полиции Карелии напомнили, что за кражу предусмотрено наказание, в том числе в виде лишения свободы, а шансов остаться безнаказанным практически нет – в магазинах установлены камеры видеонаблюдения.