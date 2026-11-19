Тестирование проводили компания МТС и ФГУП «Космическая связь». В будущем развитие технологии позволит пользоваться связью с обычных абонентских устройств практически в любой точке России, где отсутствует мобильная связь.

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МТС совместно с ФГУП «Космическая связь» (ГП КС) впервые в России реализовали прямое подключение мобильных устройств к коммерческой сети через геостационарные спутники. В ходе испытаний связь между абонентскими терминалами и сетью оператора обеспечивалась через спутники серии «Экспресс», расположенные на высоте свыше 36 000 км.

В рамках теста удалось передать SMS и данные, а также протестировать передачу голоса: для этого использовали узкополосный кодек с ИИ‑моделью — он позволяет кодировать и декодировать речь без потерь даже при пропускной способности менее 1 Кбит/с.

Для эксперимента применялась технология неназемной сотовой связи (NTN) по стандарту NB‑IoT NTN Rel 17 в режиме Direct‑to‑Cell (D2C) — то есть прямая связь устройства со спутником. В работе задействовали прототип NTN‑базовой станции: ранее его проверяли в лабораторных условиях, имитируя эффект Доплера, задержки сигнала и его затухание, а теперь подтвердили работоспособность в реальной среде.

По словам гендиректора МТС Инессы Галактионовой, испытания показали, что смартфоны и спутники способны напрямую обмениваться SMS, телеметрическими данными и голосом — это позволит обеспечивать связь в местах, где нет покрытия наземных сетей.

Глава ГП КС Алексей Волин добавил, что благодаря почти полному покрытию территории России геостационарными аппаратами широкое внедрение D2C‑связи может фактически устранить проблему «вне зоны доступа».

За рубежом аналогичные NTN‑D2C‑решения уже используются в отдельных смартфонах (в том числе у Google, Samsung и Apple), а также в индустриальных IoT‑системах.