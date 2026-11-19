В Петрозаводске 21 ноября простятся с известным тренером по боксу

фото «Петрозаводск говорит»

18 ноября перестало биться сердце легендарного тренера по боксу.

На 78-м году жизни не стало мастера спорта СССР по боксу Бориса Булыгина, ветерана и одного из самых известных тренеров по боксу в Карелии.

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Он подготовил двенадцать мастеров спорта СССР и России по боксу, воспитанники становились победителями и призерами республиканских, всероссийских, всесоюзных и международных соревнований.

Борис Булыгин останется в памяти коллег как блестящий профессионал и мудрый наставник.

Прощание с легендой карельского бокса пройдет 21 ноября в траурном зале на Высотном проезде с 10 до 11 час.