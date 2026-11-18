В Петербурге назвали финалистов народного голосования

Фото: Фонтанка.ру

Банк Уралсиб выступил партнёром городской премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние». Голосование в рамках премии стартовало 3 ноября. По результатам народного голосования определили финалистов — в шорт‑лист вошли 100 компаний, организаций и городских проектов, распределённых по десяти номинациям. Всего на этапе номинирования поступило свыше 50 000 заявок.

Церемония награждения финалистов из Топ‑10 премии прошла 11–12 ноября в пространстве Futurione Emotions. Теперь эти участники продолжат борьбу за звание лучших.

Ренат Сейфетдинов, руководитель макрорегиона «Запад» Банка Уралсиб, подчеркнул значимость партнёрства:

Для нас большая честь выступить партнёрами премии «Признание и влияние», которая ежегодно раскрывает для нас имена российских компаний, являющихся ярким примером эффективного и ответственного бизнеса. За годы существования «Признание и влияние» фактически уже стала народным знаком качества работы компаний на рынке. И включение в Топ-10 компаний Петербурга в своей отрасли – уже само по себе является признанием со стороны жителей многомиллионного города.

Руководитель банка также отметил, что петербургский бизнес даже в условиях высокой конкуренции сохраняет достойный уровень сервиса и качества услуг.

Банк Уралсиб регулярно поддерживает социально и общественно-значимые события города, выступая партнером различных спортивных, благотворительных мероприятий, городских фестивалей и других знаковых событий.

Участие в жизни Петербурга для нас очень важно – важен город, где мы живем, люди рядом с нами, их будущее, их благополучие,

– отметил Ренат Сейфетдинов.