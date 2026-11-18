Рособрнадзор предложил оборудовать в вузах специальные помещения для экзаменов и зачетов

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Глава Рособрнадзора предложил оборудовать в вузах спецкомнаты без связи и интернета для проведения экзаменов и зачетов.

В ведомстве сообщили, что особых разрешений на это не нужно, дело за университетами – выделить аудиторию и оборудовать так, чтобы там нельзя было использовать мобильную связь и интернет. Об этом пишет РИА Новости.

Анзор Музаев объяснил инициативу тем, что студенты на экзаменах часто списывают, прибегая к помощи различных технических устройств и ИИ. Это надо пресекать, по словам чиновника. Решением может стать создание отдельных помещений, куда не проникает сигнал связи – чтобы студенты не могли использовать подсказки подобного происхождения.