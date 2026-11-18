В ходе инвентаризации на надгробия могут приклеить наклейки, а цветы не вернуть на место

фото «Петрозаводск говорит»

Кладбище в городе горняков собрались проверить. В ходе работ могут убрать на время венки и цветы, а на памятники нанести наклейки. Об этом предупредили в администрации Костомукшского округа.

На территории городского кладбища проводят инвентаризацию могил. Чиновники объяснили, что работы необходимы для уточнения и систематизации сведений, формирования свежей информации о захоронениях.

Специалисты будут фотографировать могилы, проверять читаемость надписей. На надгробиях могут появиться яркие маркировочные стикеры. В администрации города заверили, что это временные обозначения. В каких-то случаях специалистам может потребоваться временно убрать венки или цветочные композиции, если они закрывают надписи, даты или другие сведения для фотофиксации.

«Учитывая значительный объем предстоящей работы, подрядная организация не всегда сможет гарантировать возвращение всех временно убранных предметов на прежние места», - добавили в администрации Костомукшского округа.