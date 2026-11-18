Новый размер предельной платы за проведение технического осмотра транспортных средств установили в регионе на будущий год

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Новые предельные тарифы за техосмотр на 2027 год установили в Карелии. Плата утверждена в зависимости от категории транспортных средств.

Например, для легковых автомобилей, в которых не более 8 мест для сидения, предельный тариф составит 1269 рублей, для мототранспорта - 447 рублей.

Техосмотр автобусов массой не более 5 тонн составит 2213 рублей, массой более 5 тонн - 2699 рублей. Для грузовых машин массой не более 3,5 тонн тариф составит 1389, от 3,5 тонн до 12 тонн – 2531 рубль, более 12 тонн - 2733 рублей. Также установлены предельные тарифы на техосмотр прицепов и специальных транспортных средств оперативных служб и коммунальных служб.

Новые тарифы начнут действовать с 1 января будущего года.