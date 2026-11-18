Ягода отличается от летней, но подходит для варенья и других заготовок

фото «Петрозаводск говорит»

В Кинелахте растут люпины, на Ладожском озере еще цветут помидоры, а в олонецкой деревне в ноябре собирают клубнику.

Несмотря на мокрый снег, холодный ветер, заморозки в Туксе за несколько недель до календарной зимы фермеры собирают урожай садовой земляники. Об урожае в хозяйстве двух братьев-фермеров рассказали в карельском Минсельхозе.

Image

Первый урожай клубники был собран в июне. Сейчас ягода дозревает в теплицах. Собранный в ноябре урожай ягод используют для варенья, пастилы и других заготовок.

Обычно сбор клубники длится около двух месяцев, но в этом году благодаря работе в теплицах сезон растянулся на пять.