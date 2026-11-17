Опрос выявил самые запоминающиеся интернет-мемы года и отношение россиян к юмору в сети

Фото: ПТЗ говорит

Самым популярным мемом 2026 года стало изображение Колобка из фильма «Последний богатырь» – его выбрали 25 процентов участников опроса, проведенного Rambler&Co.

Второе место разделили мемы «Вот такие дела, собачка» и «Сикс-севен», набравшие по 19 процентов голосов каждый. Далее расположилась картинка с пингвином-нигилистом, уходящим от стаи вдаль (9%), и «Я тебя могну» (7%).

Среди самых запоминающихся мемов интернет-пользователи также выделили «Черемшу» и нейросетевые ролики о советском быте – по 6%, а ИИ-сериалы про фрукты набрали 5%. По 3% получили «Шнейне», «вотафа» и другие слова рэпера Ганвеста, а также «Охаешечки-даттебаешечки» – русифицированное обыгрывание японских приветственных слов. Замыкают список Данил Колбасенко и танцы с аэрогрилем – по 2%.

Отношение аудитории к мемам распределилось неоднородно: 10% респондентов активно следят за трендами и стараются не пропустить новинки, 35% иногда встречают что-то смешное без специального поиска. Треть опрошенных (33%) признались, что мемы их скорее раздражают и сами они их не распространяют. Ещё по 11% участников не понимают большинство современных мемов и ностальгируют по юмору раннего Рунета.