Поваров и владельца ресторана в Москве обвинили в живодерстве

Фото: Скриншот страницы паблика Mash | Мэш

В Москве разразился скандал из-за десерта с настоящими муравьями. И не потому, что насекомые туда случайно попали, а потому, что их туда специально положили – чтобы удивить кондитерской диковинкой. Посетители заведения не только не оценили авторский «Муравейник» с реальными обитателями, но и подняли бучу, обвинив в живодерстве всех и вся в ресторане.

После жуткого скандала десерт с настоящими муравьями убрали из меню московского ресторана. Об инциденте пишет паблик Mash | Мэш.

Столичный ресторан «Поле» обвинили в живодёрстве после того, как выяснилась технология приготовления одного из десертов. Для блюда использовали настоящих муравьев. Насекомых варили в лимонном сиропе, сушили до хруста и подавали на пирожном.

Посетители назвали блюдо бессердечным и обвинили поваров в нарушении экосистемы. Кто-то даже проклинал придумщиков за такие кошмарные идеи.

По словам энтомолога, пишет Mash, высокая температура причиняет насекомым боль. Против кулинарных экспериментов выступила и владелица муравьиных ферм.

Ресторан принадлежит миллиардеру Андрею Болотову, уточняет источник.