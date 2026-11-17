Об этом Артур Парфенчиков рассказал жителям республики на Прямой линии 16 ноября

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Вопрос о регистрации новорождённых прямо в перинатальном центре задала в ходе эфира молодая мама.

Услуга, по словам Главы Карелии, станет доступна родителям уже в этом декабре. В настоящее время её прорабатывают Министерство здравоохранения и Управлением записи актов гражданского состояния Республики Карелия.

Больше не нужно будет в первые недели жизни ребёнка ехать в ЗАГС или МФЦ. Все формальности можно будет уладить в медицинском учреждении,

—отметил Артур Парфенчиков.

Кабинет для государственной регистрации рождения и выдачи свидетельства откроют на базе Республиканского перинатального центра в декабре 2026 года. Благодаря новой услуге оформить документы можно будет быстро и без лишних хлопот. Специалисты органов ЗАГС, отметил руководитель региона, помогут подготовить документы и проконсультируют по всем возникающим вопросам.