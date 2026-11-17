Пожилой человек получил срок за стрельбу по несовершеннолетним в Находке

Фото "Петрозаводск говорит"

В Находке 73-летний мужчина открыл стрельбу по детям, которые играли во дворе. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По данным источника, пожилой мужчина отдыхал на балконе в своей квартире. Ему мешали дети, игравшие во дворе. Рассерженный пенсионер взял пневматическую винтовку, зарядил ее и начал стрелять по несовершеннолетним. В результате пострадала 13-летняя девочка. У нее были зафиксированы кровоподтеки на голове.

Суд признал горожанина виновным и отправил его в колонию на полтора года.

Ранее сообщалось о том, что дети массово отравились в сауне на праздновании дня рождения в российском регионе.