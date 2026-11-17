В Свердловской области шестеро несовершеннолетних оказались в больнице с отравлением парами хлора

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В Свердловской области шестеро детей оказались в больнице после празднования дня рождения в сауне. Об этом сообщает прокуратура региона.

По данным источника, инцидент произошел в селе Косой Брод 16 ноября. Присутствовавшие в сауне гости почувствовали резкий запах хлорки. В дальнейшем в больнице с отравлением парами хлора оказались женщина и шестеро детей разного возраста. Несовершеннолетние находятся в удовлетворительном состоянии, угрозы их жизням нет.

Следственный комитет возбудил по факту случившегося уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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