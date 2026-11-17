Маленьким гостям покажут новогоднее представление в театре и вручат подарки

фото «Петрозаводск говорит»

Новогодний праздник для детей проведут в Петрозаводске. Главная елка Карелии состоится 18 декабря. За сценарий праздника и другие организационные вопросы будет отвечать региональное министерство культуры. По традиции, спектакль для детей покажут в Музыкальном театре Карелии.

Маленьким гостям новогодней елки подарят подарки. За этим вопросом поручение проследить карельскому министерству образования и спорта.

Ведомство также займется организацией питания, проживания и транспортного обслуживания делегаций районов и округов.

«Петрозаводск говорит» писал ранее, что главной елкой страны станет 95-летняя красавица из Подмосковья высотой 27 метров.