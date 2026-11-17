Одну полосу перекроют на улице Шотмана в карельской столице

Фото "Петрозаводск говорит"

В Петрозаводске с 18 ноября изменится схема движения у железнодорожного вокзала. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

По данным источника, для движения закроют крайнюю правую полосу по нечетной стороне улицы Шотмана от Привокзального проезда до площади Гагарина. Это связано с проведением работ на инженерных коммуникациях.

Администрация города просит водителей обращать внимание на установленные знаки и строго соблюдать правила дорожного движения.

Ранее сообщалось о том, что жесткое ДТП случилось в центре Петрозаводска.