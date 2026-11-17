Прибалтийская страна оставит открытой границу с Россией для поездов со стратегическим сырьем

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20 ноября правительство Эстонии планирует принять окончательное решение о полном закрытии границы с Россией для автомобильного транспорта и пешеходов. Тем, кто планировал поездки в Россию через Нарву после 1 декабря, включая граждан Финляндии, власти прибалтийской страны рекомендуют изменить свои планы.

По данным источника, исключение будет сделано для железнодорожного пограничного пункта пропуска в Нарве, так как через него ввозится стратегическое для Эстонии и Европы сырьё, пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на ERR.

Отмечается, что ввоз сырья продолжится до тех пор, пока не будут найдены альтернативы и другие решения.