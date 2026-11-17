В центре карельской столицы столкнулись два автомобиля

Фото: МЧС Карелии

О жесткой дорожной аварии в Петрозаводске сообщила пресс-служба МЧС Карелии. Специалисты ведомства привлекались для ликвидации последствий ДТП.

Авария произошла поздно вечером в понедельник, 16 ноября, у дома №3 на улице Гоголя. Там столкнулись два легковых автомобиля. В 22:35 вызвали спасателей. Пожарные отключили аккумуляторы в автомобилях.

Image Фото: МЧС Карелии

В ДТП пострадали два человека – им оказали помощь, сообщили в региональном МЧС.

Судя по фото, после столкновения одна из легковушек отлетела в дерево. Удар был, видимо, очень сильным, так как на кадрах видно сломанное дерево.

Обстоятельства аварии выясняются.