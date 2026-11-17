Роспотребнадзор помог жителю Карелии взыскать с продавца деньги и компенсацию экспертизы за некачественную деталь для BMW

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Автовладелец приобрел запчасть для машины через популярную площадку объявлений, но разочаровался в ее качестве. Возвращать деньги с продавца пришлось через Роспотребнадзор и суд.

Житель Карелии приобрел на «Авито» капот для BMW, сообщили в управлении федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Карелии. Деньги за товар он перечислил на личный счет продавца. Когда он получил запчасть, то выяснилось, что она с дефектами и пользоваться по назначению ей невозможно.

Мужчина обратился в Роспотребнадзор. Специалисты установили личность предпринимателя и запросили объяснения, но продавец проигнорировал обращение и отказался на требования клиента. Сотрудники Роспотребнадзора помогли составить исковое заявление и защищали его интересы в суде.

Суд частично удовлетворил требования и обязал предпринимателя вернуть стоимость бракованного капота, возместить убытки и расходы на экспертизу, а также выплатить штраф и компенсацию морального вреда. Общая сумма взыскания составила 456 470 рублей.