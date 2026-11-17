Дорога с ямами и колеями в Муезерском округе привлекла внимание Бастрыкина

Фото: паблик Приёмной Председателя СК России

Проблема плохих дорог в Муезерском округе и нарушения прав людей на качественную дорожную инфраструктуру остается открытой. Жалобы населения опять дошли до Следкома России. Ранее глава СК РФ ставил эту ситуацию под контроль в центральном аппарате ведомства.

Долгое время региональные автомобильные дороги «Тикша – Реболы» и «Муезерский – Волома» находятся в непригодном состоянии: асфальтовое покрытие отсутствует, на поверхности образовались многочисленные ямы и колеи, на отдельных участках выступают крупные камни, подсыпка дорожного полотна не производится. В связи с этим проезд транспорта, в том числе автомобилей экстренных служб, затруднен. Сами жители вынуждены преодолевать значительные расстояния, чтобы добраться до медицинского учреждения. Многочисленные обращения в компетентные органы результатов не принесли говорится в сообщении российского ведомства.

В Следкоме Карелии трижды возбуждались уголовные дела. Потом данные решения отменил надзорный орган. Обжалование результатов не принесло.

Чтобы защитить права жителей Карелии на хорошее качество дорог, Следственный комитет региона снова возбудил уголовное дело. Об этом сообщили в приёмной председателя СК России Бастрыкина.

После очередной жалобы на плохие дороги в Муезерском округе глава СК России затребовал доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела, а также принимаемых мерах по вопросу соблюдения прав людей на нормальные дороги.

Исполнение поручения контролирует центральный аппарат ведомства.

Напомним, ранее жители Карелии пожаловались на убитую грунтовую дорогу в Муезерском округе.