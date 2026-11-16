Автобус с людьми вылетел в море из-за инсульта у водителя

В Турции маршрутный автобус оказался в море, пассажиров спасли

Фото "Петрозаводск говорит"

В турецком городе Айвалык маршрутный автобус с пассажирами вылетел с дороги в море из-за того, что у водителя случился инсульт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти.

По данным источника, в салоне автобуса находились десять взрослых и один ребенок. Всех удалось спасти, жизни людей вне опасности. Водитель скончался. В спасении людей участвовали оказавшиеся рядом свидетели происшествия. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось о том, что российскую туристку насмерть сбил автомобиль на популярном азиатском курорте.