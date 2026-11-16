Два дома и машина сгорели в одном из поселков Карелии

Пожарные с утра работают на месте огненного ЧП в Лахденпохском округе

Фото: Госкомитет Карелии по безопасности

Крупный пожар бушевал сегодня в посёлке Микли. На месте огненного происшествия до сих пор работают пожарные.

Сегодня, 16 ноября, в 08:56 спасателям сообщили о пожаре в Лахденпохском округе. Тушить пожар выехал дежурный караул Лахденпохья – 7 человек на двух автоцистернах.

Image Фото: Госкомитет Карелии по безопасности

Когда на место происшествия прибыли огнеборцы, пламенем были охвачены два дома и припаркованный рядом автомобиль. Из-за сильного ветра и плотной застройки огонь мог перекинуться на другие строения.

Пожару присвоили повышенный ранг сложности 1 БИС и запросили дополнительные силы из поселка Куркиёки и города Сортавала. При тушении пожара огнеборцы вынесли из опасной зоны 5 газовых баллонов и 200 литров бензина в канистрах. Огонь потушили в 12:00. Сейчас пожарные проливают и разбирают конструкции.

Image Фото: Госкомитет Карелии по безопасности

В результате пожара один дом и автомобиль уничтожены огнём полностью, второй дом значительно повреждён. Одно соседнее хозяйственное строение получило повреждения, сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности.