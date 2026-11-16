Найдена главная новогодняя елка России

В Московской области выбрана главная новогодняя елка России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление делами президента РФ.
По данным источника, ель была найдена в городском округе Клин. Ее возраст - 95 лет, а высота - 27 метров. Дерево имеет правильную пирамидальную форму кроны. Диаметр ствола составляет 72 сантиметра.
Поиски главной новогодней елки, которую традиционно установят на Соборной площади московского Кремля, проходили летом и осенью 2026 года. Специалисты комиссии преодолели три тысячи километров. В итоге они выбирали среди 20 деревьев-финалистов.
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