Найдена главная новогодняя елка России

В Подмосковье срубят 95-летнее дерево для праздника у стен Кремля

Фото управления делами президента РФ

В Московской области выбрана главная новогодняя елка России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление делами президента РФ.

По данным источника, ель была найдена в городском округе Клин. Ее возраст - 95 лет, а высота - 27 метров. Дерево имеет правильную пирамидальную форму кроны. Диаметр ствола составляет 72 сантиметра.

Поиски главной новогодней елки, которую традиционно установят на Соборной площади московского Кремля, проходили летом и осенью 2026 года. Специалисты комиссии преодолели три тысячи километров. В итоге они выбирали среди 20 деревьев-финалистов.

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