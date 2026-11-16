«Пушкин не тот». Из стихотворения поэта вырезали строки

В учебнике для 3-го класса «подправили» стихотворение Александра Пушкина «Зимний вечер»

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Стихотворение «Солнца русской поэзии» отредактировали в школьном учебники. «Кромсание» произведения Александра Пушкина возмутило некоторых россиян.

Из произведения «Зимний вечер» убрали строки с предложением няне «выпить с горя». На отредактированное произведение обратили внимание родители третьеклассника, которому задали выучить стихотворение наизусть.

Стихотворение в учебнике «Литературное чтение» для 3-го класса представлено без строфы «Выпьем с горя; где же кружка?», пишет «Фонтанка» со ссылкой на читательницу.

Учебник остался в машине, и родители предложили ребенку учить стихотворение по сборнику Пушкина, когда дошли до одной фразы, то ребенок стал доказывать, что в учебнике таких слов нет. Родители сходили до машины, взяли учебник и убедились – сын прав, стихотворение представлено в сокращенном виде, о чем свидетельствует подпись.

«Теперь Пушкин не тот, что прежде», - посчитала петербурженка.

Зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов в разговоре с RTVI раскритиковал решение подвергнуть цензуре стихотворение Пушкина.

«Если они делают цензуру Александра Сергеевича Пушкина, пусть придут к нам в комитет по семье и расскажут, почему продажа детских игрушек в магазинах, торгующих алкоголем, это хорошо, а строки Пушкина - это плохо. Вот очень интересно будет послушать этого чиновника, который взял на себя смелость сделать Пушкина, с его точки зрения, лучше», - приводит издание слова депутата Милонова.

По мнению одного из сенаторов, стихотворение сократили, чтобы детям было легче выучить его наизусть. По мнению политика, дело не в содержании строк и не в попытке оградить детей от упоминания алкоголя.