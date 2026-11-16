Новый бренд молочной продукции запустили в Карелии

Молоко, творог и сырники новой прионежской марки поступили в магазины

изображение сгенерировано Алисой AI

Бренд новой молочной продукции запустили в Карелии.

Предприятие «Гранд Агро» восстановило бывший совхоз «Маяк» в Прионежском районе и начало выпускать продукцию под маркой «Ладвушка». Продукция появилась на полках магазинах «Сигма», Lumipallo, «Светофор» и других.

На предприятии содержат более 340 коров и каждый день производят около девяти тонн молока., в этом году был запущен молочный цех, рассказали в сообществе «Команда Карелии».

Под маркой «Ладвушка» выпускают молоко, творог, сливочное масло и сырники. Предприятие планирует расширить ассортимент и нарастить поставки молочки.

«Петрозаводск говорит» писал ранее о новой карельской сладости – замороженном морсе.