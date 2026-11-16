Росгвардейцы не дали похитить имущество организаций в Карелии

В Росгвардии Карелии подвели итоги работы за неделю

Фото: Росгвардия РК

В Карелии сотрудники Росгвардии за прошедшую неделю совершили 311 выездов по срабатыванию тревожных сигнализаций. Об этом сообщили в паблике ведомства.

По данным источника, в семи случаях были пресечены попытки хищения имущества организаций.

Росгвардейцы, находившиеся на маршрутах патрулирования по охране объектов и квартир, задержали 13 человек за административные правонарушения. Общая сумма хищения составила почти семь тысяч рублей.

Неделей ранее сотрудников Росгвардии 252 раза поднимали по сигналу «Тревога», и они в четырех случаях не дали похитить имущество организаций.