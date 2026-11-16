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16 ноября 2026
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Происшествия

Росгвардейцы не дали похитить имущество организаций в Карелии

В Росгвардии Карелии подвели итоги работы за неделю
Росгвардеев
Фото: Росгвардия РК

В Карелии сотрудники Росгвардии за прошедшую неделю совершили 311 выездов по срабатыванию тревожных сигнализаций. Об этом сообщили в паблике ведомства. 

По данным источника, в семи случаях были пресечены попытки хищения имущества организаций.

Росгвардейцы, находившиеся на маршрутах патрулирования по охране объектов и квартир, задержали 13 человек за административные правонарушения. Общая сумма хищения составила почти семь тысяч рублей. 

Неделей ранее сотрудников Росгвардии 252 раза поднимали по сигналу «Тревога», и они в четырех случаях не дали похитить имущество организаций.

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