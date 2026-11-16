Петрозаводчанка потеряла миллионы рублей за поездку в Москву

Мошенники заставили молодую женщину съездить в столицу, чтобы отдать свои деньги

Фото "Петрозаводск говорит"

В полицию Петрозаводска обратилась 35-летняя женщина. Горожанка рассказала, что потеряла свои сбережения после общения с неизвестными. При этом ей даже пришлось съездить в Москву, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснила потерпевшая, через интернет ей предложили зарабатывать на продаже криптовалюты. Женщина скачала необходимые приложения и для начала инвестировала на сторонние счета 100 тысяч рублей. Затем ей сказали, что необходимо приехать в Москву и взять с собой 2 000 000 рублей, которые нужно передать кураторам. Петрозаводчанка прибыла в странный офис и отдала эти деньги указанным людям, но никакой прибыли в итоге не получила, а свои средства потеряла.

По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Ранее сообщалось о том, что полицейский задавил пешехода у границы с Финляндией и сбежал.