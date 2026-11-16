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16 ноября 2026
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Культура

«Бригадный Подряд» исполнит главные хиты за 40 лет в Карелии

Объявлен новый участник фестиваля «Воздух Карелии-2027»
сцена Воздуха Карелии
фото «Петрозаводск говорит»

Список объявленных ранее артистов фестиваля «Воздух Карелии» (6+) пополнил коллектив «Бригадный Подряд».

В прошлом году «короли вселенского панк-рока» отметили 40 лет своей творческой деятельности.

Многое изменилось, но «Бригадный Подряд» по-прежнему выпускает песни, гастролирует и устраивает на концертах панк-рок-угар.

«Мощный звук, бешеная энергетика и главные песни за 40 лет – все это вновь ждет нас на «Воздухе», 

- обещают организаторы фестиваля.

Музыканты выступали на фестивале в Карелии много раз, с 2023 года не пропустили ни одного. Добрую традицию продолжит и в 2027 году. Фестиваль пройдет в Петрозаводске с 11 по 14 июня.

Объявленные участники: Вячеслав Бутусов | Nautilus Pompilius, Горшенев, «Сектор Газа», Александр Пушной, «План Ломоносова», «Ундервуд», Биртман, RammProject и другие.

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