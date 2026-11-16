Ученые Карелии разработали тест для оценки утренней бодрости детей

Исследователи научились определять утреннюю активность детей по мазку изо рта

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Ученые Карелии разработали экспресс-тест для определения пиковой физической активности по утрам у детей старше семи лет. Метод получил патент.

Метод заключается в определении полиморфных вариантов трех генов PER2, CLOCK и PER3, отвечающих за суточные биоритмы организма. Также проводится опрос.

Ребенок заполняет несколько анкет, где указывает временные предпочтения - сова или жаворонок. Еще одна анкета помогает определить дневную сонливость. Требуется сделать мазок изо рта. Итоговый результат эксперты могут предоставить в тот же день, рассказали ТАСС в лаборатории генетики Института биологии КарНЦ РАН. Если сумма баллов окажется менее 5, пиковая физическая активность по утрам оценивается как низкая, при значении от 5 до 10 - как средняя, выше 10 - высокая.

По мнению ученых, способ универсален, подходит для детей разного пола и возраста. Проведение генетического анализа и опроса повышает достоверность полученных данных. Результаты можно использовать для оптимизации учебного процесса и режима труда и отдыха с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.

Метод можно использовать в научных исследованиях, спортивных школах и секциях при планировании тренировок по утрам, в оздоровительных лагерях - для оценки изменений активности в течение смены, в педиатрии и реабилитации. Массово применять методику можно будет после пилотного тестирования.