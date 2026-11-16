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16 ноября 2026
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Здоровый интерес

Ученые Карелии разработали тест для оценки утренней бодрости детей

Исследователи научились определять утреннюю активность детей по мазку изо рта
мальчик за партой
изображение сгенерировано Алисой AI

Ученые Карелии разработали экспресс-тест для определения пиковой физической активности по утрам у детей старше семи лет. Метод получил патент.

Метод заключается в определении полиморфных вариантов трех генов PER2, CLOCK и PER3, отвечающих за суточные биоритмы организма. Также проводится опрос.

Ребенок заполняет несколько анкет, где указывает временные предпочтения - сова или жаворонок. Еще одна анкета помогает определить дневную сонливость. Требуется сделать мазок изо рта. Итоговый результат эксперты могут предоставить в тот же день, рассказали ТАСС в лаборатории генетики Института биологии КарНЦ РАН. Если сумма баллов окажется менее 5, пиковая физическая активность по утрам оценивается как низкая, при значении от 5 до 10 - как средняя, выше 10 - высокая.

По мнению ученых, способ универсален, подходит для детей разного пола и возраста. Проведение генетического анализа и опроса повышает достоверность полученных данных. Результаты можно использовать для оптимизации учебного процесса и режима труда и отдыха с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.

Метод можно использовать в научных исследованиях, спортивных школах и секциях при планировании тренировок по утрам, в оздоровительных лагерях - для оценки изменений активности в течение смены, в педиатрии и реабилитации. Массово применять методику можно будет после пилотного тестирования.

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