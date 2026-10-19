«Ундервуд» споет главные хиты на «Воздухе Карелии» в Песках

Организаторы фестиваля «Воздух Карелии» (6+) представили нового участника, который выступит летом в Песках.

Коллектив «Ундервуд» вновь выступит на фестивале. За 22-летнюю историю «Воздух Карелии» музыканты выступали на фестивале в 2006 и 2025 годах.

«Снова с нами одна из самых самобытных команд русского рока, за плечами которой более 30 лет творчества и множество хитов! «Гагарин, я Вас любила», «Следи за ее левой рукой», «Ангелы и аэропланы», «Это судьба» - эти песни как будто созданы для того, чтобы пели их хором. Фирменный стиль «Ундервуда» - тонкая ирония, остроумные тексты, неожиданные образы, и мелодии, которые остаются в памяти надолго»,