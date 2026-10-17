Собрали для вас события на культурных площадках Петрозаводска

Куда сходить в выходные – одному или с семьей

Куда сходить в выходные – одному или с семьей? Жителям Петрозаводска и окрестностей открывают свои возможности многочисленные культурные площадки.

Театралов ждут сразу несколько премьер.

Музыкальный театр готовит к показу спектакль «Реставратор: человек – судьба – искусство» (12+), который будет представлен 20 октября на Малой сцене театра.

Режиссер Юрий Печенежский поставил притчу по документальной пьесе известного петербургского драматурга Анастасии Букреевой. Действие происходит в реставрационной мастерской. В усадьбе находят старую картину, и у главного героя – Реставратора – срабатывает интуиция: тут что-то есть! Поиск под слоями краски настоящего Шедевра становится целью жизни Реставратора.

Танцоры под гусельные переливы и мужской хор вытанцовывают чувства героев, а детективный сюжет до самых последних минут сохраняет интригу. Главный вопрос драмы: реставратор – это профессия или диагноз? Спектакль – совместный проект Владимиро-Суздальского музея-заповедника и Театрального товарищества «Завод». В спектакле принимает участие Независимый театр современного танца «Всем телом» под руководством Александра Шуйского.

А сегодня вечером Музыкальный театр приглашает на первую встречу популярного цикла лекций «Вся правда об опере» (12+).

18 октября, в воскресенье, на сцене театра – «Лючия ди Ламмермур» (12+).

«Творческая мастерская» 17 и 18 октября представляет премьеру «Чудаки» (16+).

Еще одну премьеру покажет в выходные, 17 и 18 октября, Национальный театр – «Песнь о вещей происхождении». 100 вопросов к эпической поэме «Калевала» (12+).

С детьми – в Театр кукол! В субботу – два спектакля: «Жили-были дед да баба» (0+) – в 11.00, «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» (6+) – в 13.00 и 15.00.

В воскресенье, 18 октября, «Кошкин дом» (0+) – в 11.00 и 13.00.

AD LIBERUM, как всегда, на сцене Дома актера в субботу вечером покажет постановку «Сотворившая чудо» (16+), а в воскресенье вечером – «Игру в джин» (16+).

Любителей музыки Карельская государственная филармония ждет в воскресенье. В зале филармонии в 12 часов концерт «Волшебное кольцо» (0+).

А в 15 часов в Зале Благородного собрания (Национальный музей) – концерт ХХХVIII Международного фестиваля камерного искусства «Осенняя лира»: «Пять столетий поющих струн» (6+).

Советуем в выходные посетить любопытные выставки на разных площадках.

Музей изобразительных искусств совместно с Музеем искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков (МИСП) представляет выставку «В образах Петербурга» (0+).

Экспозиция объединяет произведения живописи и графики ленинградских авторов 1920-1940-х годов, составляющие гордость отечественного искусства. Через городские пейзажи и образы повседневности такие мастера, как Александр Русаков, Вячеслав Пакулин и Николай Лапшин, размышляют о взаимоотношениях человека и города, превращая Ленинград в зеркало эпохи.

Особое место в экспозиции занимают два монографических блока. Зрители увидят графику Ивана Петровского, а также рисунки Пелагеи Шуриги из серии «Большие обнаженные», созданной в эвакуации.

Выставка работает в Музее ИЗО по 22 ноября.

На выставочной площадке Музея ИЗО «АРТ-ПРОСПЕКТ» до 3 ноября работает выставка-фотопроект «Безмолвие» Арсения Морозова и Алены Игноевой (6+).

Городской выставочный зал приглашает на вставку керамики и графики «Личные истории» (0+). Выставка открыта до 25 октября, не попустите.

Дом ремесел, помимо постоянной экспозиции предлагает посмотреть выставку декоративно-прикладного искусства «Мои истории» Михаила Михалкина (0+), которая доступна до 7 ноября.

Дом куклы Татьяны Калининой презентует персональную выставку Ильи Падчина (0+), которая открыта до 7 ноября.

Национальный музей в эти дни развернул две экспозиции. Выставка «Нам 155! Коллекции+» (6+) будет работать до 8 ноября. И «Птичьи секреты» (0+), которая доступна до 7 февраля.

Музей «Кижи» показывает в презентационно-выставочном центре две экспозиции: «Где живут герои Пушкина» (6+) – до 20 ноября и «Сокровища Ярославля» (6+) – до 8 декабря. Кроме того, в Фондохранилище музея до 13 ноября работают выставки «Красовитое Заонежье» (6+) и до 9 ноября –«Древнее графитти» (6+). В Детском музейном центре на ул. Федосовой музей показывает экспозицию «Сказки и сказочники» (0+), которая, конечно, будет интересна и взрослым.