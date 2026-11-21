Куда сходить в выходные – одному, парой, всей семьей

Чем отличается культурный человек от бескультурного? Все просто. Культурный человек знает главное правило: духовную пищу едят руками. Не нужны никакие инструменты-посредники: только ты и искусство. А бескультурный человек этого правила не знает.

Истинно культурных людей мы во множестве встречаем на всех культурных площадках г. Петрозаводска. В их число, несомненно, входят и читатели нашего сайта. Вот вам меню духовной пищи на выходные.

«ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ» в субботу вечером дает «Про мою маму и про меня» (12+).

Эта пьеса Елены Исаевой стала победителем первого драматургического конкурса «Действующие лица» в 2003 году, и была также отмечена спец-призом радио России. Радиоспектакль по этой пьесе с автором в главной роли стал лауреатом Международного фестиваля Европейского радиовещательного союза «Приз Европы» в Берлине.

Взаимоотношения матери и дочери, подростковые комплексы и как с ними бороться, чтобы они не остались на всю жизнь, психология выживания, превращение несчастной любви в счастливую. Мать поддерживает робкую девочку, мечтающую о славе, а та совсем по-взрослому заботится о матери и даже пытается выдать ее замуж. В общем, как говорится, женщины поймут. А мужчины потерпят.

А в воскресенье вечером в театре драмы – «Шикарная свадьба» (16+).

Пером известнейшего британского актера, режиссера и комедиографа Робина Хоудона водила сама богиня комедии, не иначе. «Шикарная свадьба» – одна из самых популярных современных комедий в Европе. Главный нравственный вывод ситкома – несложный, но вечный: даже внезапная любовь стоит того, чтоб за нее бороться!

Кстати. В зрительном зале ТМ теперь новые, современные кресла. Так что впитывать Прекрасное теперь можно не только верхней, но и нижней чакрой.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР в субботу в 15 часов дает «Щелкунчика» (6+). Это наш главный новогодний балет, несмотря место действия. Жили-были дети Мари и Фриц. И фамилия у них была, прямо сказать, натовская: Штальбаум. Что в переводе с немецкого означает «стальное дерево». Мари и Фриц Штальбаумы. И был у них крестный по фамилии, соответственно, Дроссельмейер, который умел мастерить и оживлять игрушки. И вот этот самый Дроссельмейер подарил Мари странную куклу с приблудой для колки орехов – Щелкунчика. Никто даже в НАТО не мог бы подумать, какая война развернется в результате этого подарка… Великая, бессмертная музыка Чайковского делает эту новогоднюю феерию по-настоящему русской и всем нам близкой.

В воскресенье вечером на главной сцене театра – «Путешествие Муравьишки» (6+). Литературная основа – известная сказка Виталия Бианки, что говорит само за себя. Философски это – Дао, история жизненного пути. Покидая дом, Муравьишка отправляется в дорогу, полную опасностей и приключений. Познав мир, он изменяется сам, и, обновленный, возвращается под родной кров.

А взрослым постановка будет интересна не только драматической коллизией. Оцените воображение постановщиков, которые вдохновлялись творчеством Хаяо Миядзаки – выдающегося японского режиссёра-аниматора, сценариста, продюсера и сооснователя культовой анимационной студии Studio Ghibli. Вы увидите на сцене волшебное пространство, полное самых невероятных существ.

Интересно будет и музыкально искушенным зрителям. Дирижер Владимир Кулагин добавил новых красок классическому симфоническому оркестру с помощью необычных инструментов и электронных спецэффектов.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕАТР в субботу вечером порадует нас постановкой «Нора/Nora» (12+). А это, на всякий случай, Генрик Ибсен, классик норвежской драматургии. Пьеса говорит нам об иллюзорности бытия. Люди склонны выстраивать вокруг себя удобный, благополучный мир, который часто держится за счет их собственных представлений об идеале и может быть очень легко разрушен.

Молодая жена и мать трех детей Нора очень рада новой должности мужа и уже грезит новым уровнем достатка. Но, в силу обстоятельств, все идет не по плану. Кому-то может показаться, что постановка – некий манифест феминизма. Но это не про гендер. Это, увы, про всех нас.

А в воскресение в 16.00 в Национальном театре продолжится норвежский бенефис. «Приключение в лесу Елки-на-Горке» (6+), постановка по сказочной повести норвежского писателя Турбьёрна Эгнера. Эту сказку обожают все дети. А взрослым тоже будет чем заняться. Например – поразмыслить, кто вам духовно ближе: вежливый и трудолюбивый мышонок Мортен или его безбашенный друган Лазающий Мышонок. Ведь, если задуматься, как вы можете правильно воспитать своих детей, если сами не определились в таких принципиальных вопросах?..

ТЕАТР КУКОЛ два дня будет очень ждать вас с детьми – даже с самыми маленькими. В 11 часов – на «Приключение рыбки ВИ» (0+). Говорят, выходя после этого спектакля, все – и дети, и родители – обязательно поют песенку «Буль-буль-буль!» Можете проверить.

А в 14 часов оба выходных – «Слон» (6+). Это история маленькой девочки, которая тяжело болеет и теряет интерес к жизни. Ее папа, перебрав остальные способы вернуть ей этот самый интерес, приводит домой настоящего слона… В общем, видимо, речь о том, что женщины еще с детства тренируются на папе – как добиваться от мужчины исполнения самых безумных своих желаний. А потом эти навыки оттачиваются и закрепляются на уроках домоводства в школе.

КАРЕЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ в субботу откроет двери любителям музыки на «Вечера с Симфоническим оркестром» (6+). Солист Илья Козлов – первая скрипка Квартета имени Танеева, старейшего камерного коллектива России.

Во ДВОРЦЕ ИСКУССТВ Кондопоги в субботу в 17 часов зазвучит орган. Программу «Голос неба» исполнит солист Тимур Халиуллин (6+).

В арт-пространстве СИНИЙ КОРИДОР – красивая, очень душевная выставка фотографических работ Евгении Муравской «Палитра тишины» (6+). Муравская – фотохудожник и педагог Академии фотографии, профессиональный биолог, увлеченный иллюстратор стихов для детей, к сожалению, рано ушедшая от нас. Автор – победительница, лауреат и финалист множества крупных российских и международных фотоконкурсов («Золотая черепаха», «Полярная перспектива», «Дикая природа России» от National Geographic и др.). Ее работы отличает тонкое видение природы, ее мельчайших подробностей и глубинных процессов. Выставка работает по 19 ноября.

Когда изобрели фотографию, люди думали, что на этом изобразительное искусство умерло. Но искусство живо! Убедитесь сами. МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ продолжает экспонировать выставки «В образах Петербурга» (0+). И нынешние выходные – последняя возможность увидеть эту уникальную экспозицию. Выставка «Лео Ланкинен. 100 лет» (0+) продлится по 10 января.

А выставочная площадка Музея ИЗО АРТ-ПРОСПЕКТ по 20 декабря показывает юбилейную выставку Виталия Наконечного «Форматы» (6+). Это ретроспективная экспозиция, которая подводит итоги более чем 50 лет его творческой деятельности. Выставка посвящена 80-летию мастера.

ДОМ КУКЛЫ ТАТЬЯНЫ КАЛИНИНОЙ по 12 декабря представляет «Другой мотив» – выставку Творческого союза художников Карелии» (0+).

А в ГОРОДСКОМ ВЫСТАВОЧНОМ ЗАЛЕ по 29 ноября доступна выставка графики «Простые вещи». Илья Инюткин, Игорь Котуков, Илья Растатурин (0+).

ДОМ РЕМЕСЕЛ открыл до 19 декабря персональную выставку Эмилии Шеламовой «Сады Семирамиды» (0+). Как известно, висячие сады царицы Семирамиды были так прекрасны, что их назвали одним из чудес света. А эта выставка – еще прекраснее.

В ФОЙЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ТЕАТРА продолжается «Это лето» (6+). В арт-воспоминаниях художников лето продлится по 30 ноября.

МУЗЕЙ «КИЖИ» в презентационно-выставочном центре по 8декабря «Сокровища Ярославля» (6+). В Фондохранилище музея – выставка «Приданого гребень, да веник, да алтын денег» (6+). А в детском музейном центре продолжается выставка «Сказки и сказочники» (0+).

И, наконец, НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ по-прежнему открывает «Птичьи секреты» (0+) на одноименной выставке.

Всю эту духовную пищу за одни выходные вам, конечно, не поглотить. Но хоть одно блюдо – попробуйте! А там, глядишь, понравится – и втянетесь…