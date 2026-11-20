О планах привести в порядок участок автодороги «Долматово – Няндома – Каргополь – Пудож», которая проходит через город по Полевой улице, сообщил Глава Карелии в ходе Прямой линии с жителями республики

Фото: Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия

Магистраль отремонтируют в 2027 году по президентскому национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

С просьбой обновить участок дороги Полевой улицы в Пудоже к Главе Карелии обратился житель города Сергей Дронов во время Прямой линии на телеканале «Россия-24». Отвечая на вопрос, Артур Парфенчиков поделился планами по капитальному ремонту дорожного полотна.

Мы понимаем важность дороги для Пудожского района, поэтому приняли решение отремонтировать этот участок в следующем году. Уже определен подрядчик – наша местная компания – ПСК «Строитель»,

– сказал Артур Парфенчиков.

Участок Полевой улицы протяженностью 1,3 км приведут в нормативное состояние в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Государственным контрактом предусмотрены тротуары, ограждения и восстановление ливневой канализации. На эти цели в Дорожном фонде республики заложено около 180 млн рублей. Работы должны завершиться до конца октября 2027 года.

В прямом эфире Глава Карелии рассказал также о результатах модернизации дорожной инфраструктуры за последние годы.

С 2021 по 2026 год мы привели в нормативное состояние 1270 километров дорог, построили, отремонтировали, реконструировали более 60 мостов. Эти объемы в десятки раз превышают всё то, что было сделано за предыдущее десятилетие. К 2030 году нормативное состояние должны иметь 60 % региональных дорог и 85 % опорных региональных трасс. В приоритете опорные дороги, соединяющие Калевалу, Кемь и Костомукшу, Олонец и Питкяранту, подъезды к Петрозаводску,

– отметил Артур Парфенчиков.