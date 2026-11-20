Нештатная ситуация произошла на борту самолета в Петербурге. Рейс «Петербург – Тюмень» еще даже не успел взлететь, как вылет прервали. Об инциденте сообщает издание «78 | Новости».
Как выяснилось, у одного из пассажиров авиалайнера нагрелась и стала плавиться электронная сигарета. Устройство задымилось.
Экипаж быстро справился с задымлением, но самолету пришлось вернуться на стоянку в Пулково. Проблемную сигарету убрали. Никто не пострадал.
В итоге самолет все же вылетел в город назначения, но с 15-минутной задержкой.