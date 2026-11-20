Из 12 перепелиных яиц вылупились 6 птенцов

фото паблик Минсельхоз РК

Юные натуралисты из Пряжи год назад заложили в инкубатор 12 перепелиных яиц. Из них вылупились шесть птенцов. Своим опытом школьники поделились с ребятами из агрокласса из Ладвы, рассказали в Минсельхозе Карелии.

Семиклассницы вместе с директором пряжинской школы рассказали о работе кружка юннатов «Зеленый отряд». Один из проектов которого - выведение перепелят в инкубаторе.

Школьники рассказали об условиях, которые они создали для птиц, как подбирали специальный комбикорм и придумывали имена питомцам.

Ладвинские школьники познакомили гостей с работой своего агрокласса и рассказали о занятиях.