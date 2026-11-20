Костомукшанин уже был наказан за нетрезвое вождение, но урок не усвоил

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Автомобилист, увы, не сделал выводы после случившегося пару лет назад и снова пьяным сел за руль.

Как рассказали в прокуратуре Карелии, в феврале 2024 года житель Костомукши был привлечен к уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде. Мужчину лишили водительских прав. Однако спустя два года он опять в нетрезвом состоянии сел за руль своего автомобиля и был остановлен в Костомукше сотрудниками ГАИ. Костомукшанина отстранили от управления, так как он был пьян.

Прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении фигуранта. Суд признал мужчину виновным в повторном нетрезвом вождении и уже имеющим судимость за аналогичное преступление.

Суд учел позицию прокурора и приговорил костомукшанина к ограничению свободы на один год и лишил водительских права на три года. Кроме того, суд конфисковал у осужденного автомобиль, на котором он ездил пьяным. Машина перейдет в собственность государства.