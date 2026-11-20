Ссора стала поводом прийти в чужой дом без хозяйки и поживиться

Фото: Петрозаводск говорит

Полиция раскрыла квартирную кражу в одном из поселков Сортавальского округа. Об инциденте сообщили в МВД Карелии.

Местная жительница одного из поселков, вернувшись домой, заметила, что в её квартире в ее отсутствие кто-то был. Она отлучилась по делам, а когда вернулась, обнаружила, что на её кухне кто-то ел: из холодильника пропали продукты. Также из сумки, оставленной в прихожей, пропали деньги – 18 тысяч рублей.

Полицейские установили, что к преступлению причастна 45-летняя родственница заявительницы. Некоторое время назад они поссорились.

Подозреваемая призналась, что заходила к женщине в тот день, но дома не застала. Дверь оказалась открыта, она прошла в квартиру и взяла чужое. Часть денег успела потратить, оставшиеся деньги полицейские изъяли.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Фигуранта находится под подпиской о невыезде.