Следком возбудил уголовное дело о нерасселении жилого дома в олонецкой деревне

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О гнилушке в Карелии рассказали руководителю Следкома РФ Александру Бастрыкину.

В комментариях интернет-приемной главы СК в соцсети написали о нерасселенном многоквартирном доме на улице Олонецкой в деревне Коткозеро. Дом был возведен в 1965 году, перекрытия разрушаются, полы прогнили, из-за сырости строение поедает плесень. В 2023 году дом признали аварийным, но расселить постройку планируют лишь в 2034 году. Из-за этого более десяти лет многодетная семья обратившейся женщины, воспитывающая в том числе ребенка-инвалида, будет вынуждена арендовать жилье за свой счет или скитаться по знакомым.

История попала в СМИ, Бастрыкин тогда взял ее на контроль. В Следкоме Карелии возбудили уголовное дело. Бастрыкин потребовал доклад с результатами расследования уголовного дела, а также проводимой работе по реализации прав семьи многодетной женщины и остальных жильцов аварийного дома.