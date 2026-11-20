Соколова рассказала, во что могла обернуться транспортная безопасность для бюджета

фото: Антонина Кябелева

В Шуе есть небольшой по протяженности мост через реку Сагорву, соединяющий материковую часть поселка с островом. Мост, построенный в советское время совхозом имени Зайцева, соединяет улицу Низовую с улицей Островной.

В 2007 году вступил в силу федеральный закон «О транспортной безопасности», согласно которому всем объектам транспортной инфраструктуры была присвоена определенная категория, учитывающая степень угрозы совершения, выражаясь официальным языком, «акта незаконного вмешательства и его возможных последствий».

Мосту длиной 36 метров была присвоена серьезная третья категория, требующая немалых вложений для его защиты.

Глава Шуйского сельского поселения Анастасия Соколова рассказала, в какой непростой ситуации оказалась местная администрация, когда нагрянула проверка.

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