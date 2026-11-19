Владельцы предзаказов получили возможность скачать игру на консоль за девять дней до премьеры (18+)

Фото предоставлено и принадлежит пресс-службе ПАО МегаФон

Данные аналитиков МегаФона показывают: в день старта предзагрузки новой части Grand Theft Auto VI объём трафика через соединения оператора с серверами крупных контент-провайдеров вырос на 58% относительно среднего значения октября и на 44% к предыдущему дню.

Релиз проекта состоялся 19 ноября. Возможность заранее загрузить основные игровые файлы на консоль получили 10 ноября те, кто оформил предзаказ, — благодаря этому запустить новинку можно сразу после официального выхода, без многочасового скачивания.

Рекордным стал и следующий день: 11 ноября трафик к контент-провайдерам достиг максимума за два месяца, превысив показатель первого дня на 1,4%. За неделю с 10 по 16 ноября объём оказался на 22% больше, чем за предыдущие семь дней.

Выросла и аудитория официального сайта разработчика. С 1 по 16 ноября на мужчин пришлось 85% посетителей из Карелии. Основную часть составили пользователи 35–44 лет (43%) и 25–34 лет (29%) — вместе три четверти визитов. Доли возрастных групп 45–54 лет и 18–24 лет — 13% и 9% соответственно.

Интерес к проекту в республике не утихал с 2022 года, когда стало известно о его разработке: компания регулярно подогревала его скриншотами и трейлерами. 6 мая 2025 года, в день выхода второго трейлера, мобильный трафик жителей Карелии на сайте студии вырос на 51% к среднему за предыдущую неделю, а с 6 по 12 мая — в 2,5 раза к уровню предшествующей недели.

Внимание жителей Карелии к игре росло в 2026 году по мере приближения даты релиза. После публикации расширенной презентации геймплея игры 28 августа объём трафика на сайте разработчика вырос на 4% по сравнению с предыдущим днём. В день выхода финального трейлера, 15 октября, показатель оказался в 2 раза выше, чем в аналогичный день предыдущей недели.

Серия известна огромным открытым миром, свободой действий и сюжетами, вдохновлёнными криминальной жизнью американских городов. Действие новой части разворачивается в вымышленном штате Леонида, прототипом которого стала Флорида.