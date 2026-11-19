На спецоперации погиб житель Суоярвского округа

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С погибшим земляком простились во вторник, 17 ноября, в поселке Гумарино Суоярвского округа. Там похоронили рядового Алексея Крючкова.

Алексей Николаевич погиб 27 октября в ходе специальной военной операции. Бойцу был 61 год. О гибели жителя республики сообщила депутат Законодательного Собрания Карелии Татьяна Тишкова.

Семья потеряла отца, дедушку, брата. Земляк был надёжным другом, добрым и трудолюбивым мужчиной.

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Депутат выразила соболезнования родным и близким Алексея Николаевича.

«Сил вам пережить такое горе. Скорбим вместе с вами. Светлая память и вечная слава Герою Крючкову Алексею Николаевичу», – добавила она.