Прокуратура Пудожского района при проверке соблюдения законодательства о противодействии коррупции установила, что с 2021 по 2025 годы директор МУП «Ресурс» заключал с коммерческой организацией, которую возглавляли он и его супруга, договоры на оказание услуг по подвозу воды в образовательные учреждения. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры России.
Как уточнили в надзорном ведомстве, финансирование контрактов шло из бюджета Пудожского муниципального района и превысило 6 млн рублей. Однако из-за созданных для коммерческой компании преимуществ, унитарное предприятие не получило выручку и прибыль.
Прокуратура направила в суд иск о взыскании указанной суммы с директора предприятия и его супруги солидарно в доход государства.
Суд удовлетворил требования прокурора и взыскал с бывшего директора предприятия и его супруги свыше 6 млн рублей. Исполнение судебного решения контролирует прокуратура.