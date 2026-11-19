Тревожная информация из смс провоцирует россиян позвонить в мошеннический кол-центр

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Мошенники рассчитывают вызвать у человека тревогу и спровоцировать его позвонить по указанному в смс телефону, когда рассылают смс якобы от сервиса «Мои Документы», сообщает «Российская газета» со ссылкой на управление по борьбе с киберпреступлениями МВД РФ.

По данным источника, попасться на уловку аферистов несложно, ведь в сообщении, которое они присылают, указана тревожная информация. Утверждается, что к личному кабинету абонента привязано новое устройство, с которого уже выполнен вход. Там также указан номер телефона якобы «горячей» линии.

При звонке жертва попадает в мошеннический кол-центр, где у нее выманивают конфиденциальную информацию или код из смс под предлогом защиты учетной записи.