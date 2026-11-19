Аферисты обманули двоих жителей Петрозаводска при покупке товаров через интернет

Фото создано с помощью Алиса AI

В полицию Петрозаводска обратился 37-летний местный житель и сообщил, что лишился 64 тысяч рублей при покупке двигателя для автомобиля через Интернет.

По данным МВД по РК, мужчина на одном из сайтов нашёл объявление о продаже нужного ему агрегата и оставил заявку. Спустя время с петрозаводчанином связался «представитель фирмы». Стороны обсудили условия сделки, после чего наш земляк перевёл предоплату. Больше на связь с ним никто не выходил, телефон фирмы тоже молчал.

В аналогичной ситуации оказался еще один житель столицы Карелии. В интернете он заказал самовар. Продавец обещал доставить товар, но попросил сразу его оплатить. Мужчина перевёл 25 тысяч рублей, а самовар не получил.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. По заявлениям проводятся проверки.