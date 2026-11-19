Управляющая компания «дождалась» визита жилнадзора в один из домов на Древлянке

Иллюстративное фото: Петрозаводск говорит

В Госкомитет Карелии по жилищному надзору от имени Совета дома обратилась жительница Древлянки и сообщила о явно нуждающихся в косметическом ремонте подъездах одного из многоквартирных домов на улице Сыктывкарской в Петрозаводске. Решения о необходимости проведения ремонта в доме ранее были приняты на общих собраниях собственников.

Сотрудник ведомства побывал на месте, факты нарушений подтвердились. В результате Госкомитет направил предписание управляющей компании о проведении ремонтных работ в подъездах жилого дома.

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Согласно предписанию надзорного ведомства, организация должна восстановить поврежденную отделку фасада у входов в подъезды, а также напольную плитку в местах отсутствия в подъездах и тамбурах, побелить потолки и стены, снять поврежденный слой краски, окрасить перила, плотно прикрепить почтовые ящики, закрепить дверь тамбура в одном из подъездов, повесить замки на дверях чердачных помещений, сделать уборку и намыть полы и стены.

В случае неисполнения предписания в установленный срок в отношении организации будет возбуждено дело об административном правонарушении, предупредили инспекторы.