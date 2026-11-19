Тяжелая техника работает в центре карельской столицы. Переправу для пешеходов возводят вблизи стадиона «Юность». Она соединит два берега Лососинки. Как продвигаются работы, сегодня утром проверила глава Петрозаводска.
В районе строительства пешеходного моста смонтирована опалубка, выполнено армирование, ведутся бетонные работы. После этого этапа работ строители приступят к сбору конструкции однопролетной переправы. Мост сделают в этом году. В планах городских властей и дальше благоустраивать территорию.
Длина моста составит 24 метра, он будет оборудован подсветкой, покрытй брусчаткой.