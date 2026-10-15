Полным ходом идет строительство моста через Лососинку в Петрозаводске

О ходе работ рассказала глава карельской столицы

Фото: Стопкадр видео со страницы Инны Колыхматовой в соцсетях

Глава Карельской столицы проверила, как идут работы по устройству пешеходного моста через Лососинку, и рассказала о ходе строительства и том, что уже сделано.

Итак, рабочие демонтировали существующий пирс и вывезли снятые конструкции. Сейчас выполняются работы по устройству котлована для монолитного железобетонного ростверка, а также строители монтируют направляющую металлическую конструкцию для свай.

По проекту, уточнила руководитель Петрозаводска, будет построен пешеходный однопролетный мост длиной 24 метра с подсветкой. Переправа будет покрыта бетонной брусчаткой, подходы – асфальтобетоном.

Image Фото: Стопкадр видео со страницы Инны Колыхматовой в соцсетях

В результате в городе появится новый пешеходный маршрут, а район Голиковки с центром Петрозаводска свяжет прямой, безопасный и комфортный путь.

Строительные работы ведутся на средства федеральной субсидии, направленной Петрозаводску республикой, отметила градоначальница.

Добавим, строительство планируют завершить до конца текущего года.