В ЗАГСе Сегеже чествовали «изумрудных» свадебных юбиляров

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55-летний юбилей совместной жизни отметили Сергей и Валентина Карасевы из Сегежи. Историю их знакомства рассказали в ЗАГСе по РК.

Будущие супруги познакомились на Сегежском ЦБК, где оба трудились. Сергей каждый день ожидал у общежития Валентину, приглашал в кино, угощал соком и мороженым. В своих ухаживаниях молодой человек был настойчив, и они дали результаты — девушка ответила согласием на предложение руки и сердца. 26 ноября 1971 года в Сегежском бюро ЗАГС молодые люди зарегистрировали свои отношения.

В семье родились два сына, которые подарили родителям четверых внуков.