Слабый минус, переходящий в ноль, ожидается в воскресенье в республике

Фото: Петрозаводск говорит

О том, какая погода ждет жителей республики сегодня, 29 ноября, рассказали специалисты регионального гидрометцентра.

В Карелии облачно с прояснениями. Местами ожидается небольшой снег, мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха 0, -5.

В Петрозаводске облачная с прояснениями погода, существенных осадков не ожидается. На дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный. На термометрах -1, -3. Атмосферное давление будет падать.

По данным российского гидрометцентра, в Калевале -2,

в Кеми -2,

в Кондопоге 0,

в Медвежьегорске 0,

в Сегеже -1,

в Сортавале +1,

в Суоярви -1,

в Пудоже 0,

в Олонце +1.