О том, какая погода ждет жителей республики сегодня, 29 ноября, рассказали специалисты регионального гидрометцентра.
В Карелии облачно с прояснениями. Местами ожидается небольшой снег, мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха 0, -5.
В Петрозаводске облачная с прояснениями погода, существенных осадков не ожидается. На дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный. На термометрах -1, -3. Атмосферное давление будет падать.
По данным российского гидрометцентра, в Калевале -2,
в Кеми -2,
в Кондопоге 0,
в Медвежьегорске 0,
в Сегеже -1,
в Сортавале +1,
в Суоярви -1,
в Пудоже 0,
в Олонце +1.