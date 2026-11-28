Местный депутат предложил пересмотреть состав детских новогодних подарков

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Полностью заменить состав новогодних подарков для школьников предложили в Петербурге. С такой инициативой выступил депутат Михаил Ветров. Свою идею он изложил в обращении к министру просвещения России Сергею Кравцову.

Ветров предложил заменить сладости в детских подарках на сыр и фрукты. Об этом пишет «Питер 360°» на платформе «ТВГрам».

Вместо привычных сладостей – шоколадок, конфет и батончиков Ветров предложил положить в подарочные наборы фрукты, сыр и другие натуральные продукты российского производства.

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По его мнению, сладкие подарки вредят здоровью детей. Сладости Ветров связал с «гастрономическими излишками».

Полезные же подарки, считает автор идеи, будут прививать детям «гастрономический патриотизм» и интерес к отечественным продуктам.

