Число договоров в программе долгосрочных сбережений при этом может превысить 17 млн — такой прогноз представили в ВТБ

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Государственную программу долгосрочных сбережений реализуют несколько десятков негосударственных пенсионных фондов в стране. По данным Банка России, на 1 октября 2026 года в стране было заключено 14,8 млн договоров ПДС, а общий объём привлечённых средств превысил 1,2 трлн рублей.

Объём привлечённых средств уже превышает 1 трлн рублей, а значит, у россиян есть запрос на формирование личных сбережений «вдолгую». Следующий этап — конвертация средств обязательного пенсионного страхования,

— отметила заместитель генерального директора НПФ ВТБ Анна Пролиско.

По данным фонда, наибольшая доля его клиентов проживает в Центральном (31%), Сибирском (17%) и Приволжском (17%) федеральных округах — распределение не изменилось за год. Более 85% участников программы в фонде — люди старше 45 лет, на женщин приходится 65% договоров, на мужчин — 35%. Среди тех, кто регулярно пополняет счета, средний взнос у мужчин на 13% выше и составляет почти 150 тыс. рублей, они также пополняют счета чаще — в среднем четыре раза за полугодие против трёх у женщин.

Участники, присоединившиеся к программе с 2024 года, также дважды получили государственную поддержку и инвестиционный доход, а часть из них воспользовалась налоговым вычетом.